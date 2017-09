Datendurchsatz für Arbeitsgruppen

Netgear stellt die zweite Generation seines Smart-Managed-Switches für KMU vor. Der Netgear 12-Port 10-GBit Ethernet Smart Managed Pro Switch ist Teil der Netgear Standalone-Smart-Managed-Pro-Familie. Diese ist für konvergierte Netzwerke konzipiert, bei denen Sprach- und Videoübertragung sowie der Datenverkehr über eine Netzwerkplattform laufen.

Der 12-Port-Switch von Netgear richtet sich an Arbeitsgruppen.

Netgear [1] bietet seine Smart Managed Pro 10-GBit Ethernet Switches mit verschiedenen Port-Zahlen an: Von 48-Ports für mittelgroße Netzwerke, bis hin zu acht Ports für Kleinunternehmen. Die Switches können sowohl im Zentrum eines kleinen Netzwerks als auch als Aggregation/Access-Switch in größeren Unternehmen eingesetzt werden. Verbunden mit einem 10-Gigabit Netgear Fully Managed Switch erweitern sie in einem solchen Szenario die 10-GBit-Verbindung bis zum Netzwerkrand.



Der nun vorgestellte 12-Port-Switch eignet sich besonders für kleinere Workgroups, die auf eine große Bandbreite angewiesen sind, weil sie Content mit hoher Datenmenge, wie 4K-Videos oder Animationen, teilen, veröffentlichen oder gemeinsam bearbeiten. Der XS712Tv2 Smart Managed Pro Switch stellt 10GBASE-T-Konnektivität, IPv6-Management und umfassende L2+/Layer 3 Lite-Funktionen bereit, um Bandbreiten-Engpässen zu begegnen. Er bietet zudem das bereits von anderen Netgear Switches bekannte, browserbasierte Management-Interface für die Netzwerkkonfiguration sowie Green-Ethernet-Funktionen für mehr Energieeffizienz.