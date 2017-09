Google startet Deutschland-Cloud

Google bietet deutschen Unternehmen nun eine heimische Cloud, gehostet in dessen Rechenzentrum in Frankfurt am Main. Damit folgt Google Amazon und Microsoft, die ebenfalls auf die Bedenken von Firmen hierzulande eingegangen sind und lokale Cloud-Dienste ins Leben gerufen haben.

Die Nutzung von Cloud-Angeboten ist in vielen Fällen praktisch und immer mehr Firmen setzen auf die Online-Dienste etwa von Google [1]. Doch stehen dem praktischen Nutzen oft datenschutzrechtliche Bedenken gegenüber, wenn Firmendaten auf ausländische Server wandern. Diese Bedenken möchte nach Amazon und Microsoft nun auch Google aus der Welt schaffen und bietet seinen Kunden eine deutsche Cloud an. Die Region "europe-west3" verspricht dabei nicht nur den Verbleib der Daten in Deutschland, sondern auch eine Verringerung der Netzwerklatenz um bis zu 50 Prozent.