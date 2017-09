Flache Business-Begleiter

Toshiba erweitert seine Notebook-Reihe 'Portégé X30-D Premium' um vier neue Modelle mit Thunderbolt-3-Technologie und LTE-Modul. Für eine hohe Leistung sollen Intel-Core-CPUs der siebten Generation, bis zu 16 GByte Arbeitsspeicher und eine PCIe-SSDs sorgen.

Der Arbeitsspeicher der neuen "Portégé X30-D"-Modelle lässt sich bis auf 32 GByte erweitern.

Alle Komponenten verbaut Toshiba in einem leichten Magnesiumgehäuse, dessen Gewicht je nach Modell bei rund einem Kilogramm beginnt. Mit 15,9 mm Bauhöhe will der Hersteller bei den Neuzugängen der Business-Serie "Portégé X30-D Premium" [1] mit geringen Maßen punkten. Der USB-C-Port mit Thunderbolt-3-Technologie zeichnet sich laut Toshiba durch schnelle Übertragungsraten von bis zu 40 GBit/s aus. Zudem lässt sich darüber gleichzeitig das Notebook aufladen. Ist eine spezielle Thunderbolt-3-Dockingstation angeschlossen, lassen sich Dateninhalte parallel auf zwei 4k-Monitoren wiedergeben.



Alle vier neuen Notebooks sind mit matten 13,3 Zoll-Touch-Displays ausgestattet, zwei davon (Portégé X30-D-13Z und Portégé X30-D-143) inklusive In-Cell-Touch-Technologie. Diese soll es laut Hersteller ermöglichen, die Touch-Funktion direkt in das LCD zu integrieren, wodurch sich das Display noch dünner anfertigen lässt. Zu den Sicherheitsfunktionen zählt unter anderem eine IR-Kamera für die Gesichtserkennung, die Windows Hello und Intel Authenticate unterstützt. Ebenso mit an Bord ist ein SecurePad mit Fingerabdruckleser. Weiterhin verfügen die Notebooks über ein von Toshiba entwickeltes BIOS, das den unerlaubten Zugriff durch Dritte ausschließen soll.