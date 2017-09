Traffic bei Akamai erreicht Rekordhöhe

Am Dienstag, den 12. September 2017, verzeichnete Akamai einen neuen Traffic-Rekord auf seiner Plattform. Mit mehr als 60 TBit/s wurde der vorangegangene Höchstwert von 47 TBit/s gebrochen. Der Rekord entstand durch mehrere parallel stattfindende Events auf der Plattform, die zeitgleich zum normalen Datenverkehr zur Abfrage hoher Datenmengen führten.

Anfang dieses Jahres stellte Akamai [1] den Stream der größten Live-News-Veranstaltung in der Firmengeschichte bereit. Die Ernennung des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika erreichte einen Spitzenwert von 8,7 TBit/s. Für die Olympischen Spiele in Rio stellte Akamai letzten Sommer eine größere Menge an Video-Daten bereit als zu den Fußballweltmeisterschaften 2014. Damit ist es die größte Live-Sportveranstaltung, die je von Akamai unterstützt wurde. Und im Juni 2016 erreichte das Streaming des Endspiels der Fußball-Europameisterschaften zwischen Portugal und Frankreich einen Spitzenwert von 7,3 TBit/s - ein Rekord, wenn es um einmalige Live-Sport-Veranstaltungen geht, die vom Dienstleister bereitgestellt werden.