Smarte Sicherheit auch für kleinere Firmen

Aruba stellt die 'Aruba 360 Secure Fabric' vor. Durch eine Analytics-basierte Erkennung und Abwehr von Angriffen sollen Unternehmen mit diesem Security-Framework ihre Risiken im aktuellen Bedrohungsumfeld reduzieren können. Zudem erweitert Aruba seine IntroSpect-Produktfamilie um Weiterentwicklungen im Bereich User and Entity Behavioral Analytics, um den Unternehmen das Sicherheitsmanagement ihres Netzwerks zu erleichtern.

Die "Aruba 360 Secure Fabric" [1] umfasst "Aruba IntroSpect UEBA" ist eine netzwerkneutrale Softwarefamilie zur kontinuierlichen Überwachung und Erkennung von komplexen Angriffen. Sie beinhaltet eine neue Einsteiger-Edition, die mithilfe maschineller Lernkonzepte Änderungen des Nutzer- und Geräteverhaltens erkennen soll. Diese Verhaltensänderungen sind unter Umständen ein Hinweis auf Angriffe, bei denen traditionelle Abwehrmaßnahmen umgangen wurden. Die entsprechenden Algorithmen errechnen anhand des Schweregrads der Attacke einen Risiko-Score, den die Sicherheitsteams nutzen können, um Untersuchungen von Vorfällen gezielt zu beschleunigen.



"Aruba ClearPass" dient hingegen dem NAC-(Network Access Control) und Policy-Management zur automatischen Abwehr von Angriffen ist jetzt in Aruba IntroSpect integriert. ClearPass kann auch im Netzwerk jedes anderen Anbieters installiert werden. "Aruba Secure Core" bietet Sicherheitsfunktion, die in den Kern aller Aruba WLAN-APs, drahtlosen Controller und Switches eingebettet ist – auch in den kürzlich eingeführten Campus-Core- und Aggregation-Switch Aruba 8400.



"Aruba IntroSpect Standard" erweitert die IntroSpect-UEBA-Familie ebenso wie die neuen Features von Aruba IntroSpect Advanced, dem Flaggschiff-Produkt des Unternehmens. Durch diese Erweiterungen stehen Sicherheitsteams jetzt mehr Auswahlmöglichkeiten für eine schnelle Implementierung von UEBA zur Verfügung.



Als Einstiegslösung ermöglicht "Aruba IntroSpect Standard" den Unternehmen die Nutzung der maschinellen Lernalgorithmen von UEBA mit nur drei Datenquellen und die rasche Implementierung eines Sicherheitskonzepts – für Unternehmens- und Kundendaten. IntroSpect Standard bietet Basisunterstützung für die Überwachung und Erkennung von anomalem und oft nur leicht verändertem Verhalten im Netzwerk. Ebenfalls scannt es mobile Cloud- und IoT-Geräte, um frühzeitig Anzeichen für einen Angriff, Beaconing-Aktivitäten sowie Datenexfiltration zu erkennen.



Aruba IntroSpect verwertet allgemeine Datenquellen wie Microsoft Active Directory oder andere LDAP-Authentifizierungsdaten und Identitätsinformationen sowie Firewallprotokolle von Quellen wie Checkpoint und Palo Alto Networks™, oder AMON-Protokolle (Aruba Monitoring) von der Aruba Infrastruktur. Gegenmaßnahmen können schnell ergriffen werden, indem identifizierte Gefahrenquellen mit ClearPass isoliert, eingeschränkt oder entfernt werden. Sicherheitsteams, die sich für die Implementierung von IntroSpect Standard entscheiden, können später problemlos auf IntroSpect Advanced aufrüsten, um steigende Anforderungen zu erfüllen.



Die Aruba IntroSpect Standard und IntroSpect Advanced Editionen sind in Nordamerika allgemein verfügbar; in bestimmten Ländern sind diese Modelle nur eingeschränkt verfügbar. Die weltweite Verfügbarkeit ist für 2018 geplant.