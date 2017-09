Datenanalyse in der Cloud

Datenklau scheint Alltag in deutschen Unternehmen geworden zu sein. Im Oktober-Heft widmet sich IT-Administrator dem Thema 'Daten- und Informationssicherheit'. Darin lesen Sie, wie Sie gemeinsam mit Fachabteilungen sensible Informationen überhaupt erfassen und klassifizieren. Daneben zeigen wir, welche Sicherheitsmaßnahmen Exchange Server 2016 in Sachen Data Leakage Prevention zu bieten hat und wie Sie virtuelle Maschinen in VMware vSphere 6.5 verschlüsseln. Nicht zuletzt zeigen wir Best Practices in Bezug auf Active-Directory-Security. In den Produkttests tritt unter anderem G Data Endpoint Protection Business an. [ mehr