Oracle veröffentlicht die achte SPARC-Generation

Oracle gibt den Startschuss für die achte Generation seiner SPARC-Plattform. Die neuen Systeme sowie die neue IaaS-Plattform basieren auf dem neuen 'SPARC M8'-Mikroprozessor. Punkten will der Hersteller unter anderem mit einer hohen Performance bei Verschlüsselung und Hashing – im Vergleich zu x86-Systemen soll der neue Prozessor hierbei doppelt so schnell arbeiten.

"SPARC M8"-basierte Systeme [1] wie das Oracle SuperCluster M8 Engineered System oder die SPARC-T8- und M8-Server integrieren sich laut Hersteller nahtlos in bereits bestehende Infrastrukturen und bieten voll integrierte Virtualisierung und Management-Funktionen zum Betrieb einer privaten Cloud. Laut Oracle laufen alle existierenden kommerziellen und eigenentwickelten Anwendungen ohne Änderung auf den neuen SPARC-M8-Systemen – jedoch mit deutlich besserer Performance, Sicherheit und Verfügbarkeit.



Die Neuvorstellung mit integrierter Software in Silicon v2 soll die Silicon-Secured-Memory-Technologie noch einmal verbessern: Der stets aktive Hardware-basierte Speicherschutz sowie die End-to-End-Verschlüsselung sichern Daten laut Hersteller effektiv vor unbefugten Zugriffen. Die Data Analytics Accelerators sind über offene Schnittstellen verfügbar und sollen für hohe Performance und Effizienz bei Datenbankanalysen und Java-Streams-Verarbeitung. Sorgen Zudem wird auch der Oracle Cloud SPARC Dedicated Compute Service mit dem SPARC M8 Prozessor aktualisiert.



Neue Bestwerte bescheinigt Oracle SPARC M8 in den Bereichen Datenbanken und Java. Bei Datenbanken soll er pro Core die doppelte OLTP-Leistung eines x86 Prozessor bieten und 1,4-mal schneller sein als sein Vorgänger, der SPARC-M7-Mikroprozessor. Database Analytics laufen laut Hersteller sogar bis zu siebenmal schneller als auf x86 Prozessoren. Die Java-Performance von SPARC M8 ist laut Oracle doppelt so hoch wie die von x86-Prozessoren. Die neue Version 2 der Data Analytics Accelerators biete zudem eine acht Mal effizientere Java-Streams-Verarbeitung.