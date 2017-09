Cyber-Security-Kompetenzzentrum am Münchner Flughafen

München erhält ein Cyber-Security-Kompetenzzentrum: Der auf IT-Sicherheit spezialisierten Dienstleister iT-CUBE SYSTEMS will gemeinsam mit der Flughafen München GmbH und den Cyber-Security-Spezialisten ERNW und HvS-Consulting ein europaweit führendes Kompetenzzentrum für den Kampf gegen Cyber-Kriminalität aufbauen und betreiben.

Am Flughafen München wird ein Cyber-Security-Kompetenzzentrum angesiedelt.

Im "Information Security Hub" (ISH) soll künftig nach neuen Lösungen gesucht und Verteidigungsstrategien gegen die rasch steigende Zahl unterschiedlichster Cyber-Angriffe getestet werden, denen Unternehmen und Behörden täglich ausgesetzt sind. Das Kompetenzzentrum, das in der früheren Luftpostleitstelle am Münchner Flughafen [1] angesiedelt ist, soll eine Plattform für unternehmensübergreifende Kooperation bieten. Unternehmen, Behörden und andere Institutionen können demnach Security-Experten für ihre Organisation aus- und weiterbilden sowie zukünftig eingesetzte Technologien und Verfahren gemeinsam prüfen. Denn die zunehmende Frequenz immer intelligenterer Attacken treibe nicht nur die Entwicklung völlig neuer, innovativer IT-Sicherheitslösungen an, sondern führe auch zu einer stark steigenden Nachfrage nach hochqualifizierten Security-Experten.



Eine professionelle Test- und Übungsumgebung sei Voraussetzung für den Schulungserfolg und biete Herstellern von Sicherheitslösungen zudem die Möglichkeit, neue Produkte und Dienstleistungen unter realistischen Bedingungen zu erproben und gemeinsam effiziente und pragmatische Ansätze für den Kampf gegen Cyber-Kriminalität und die Unterstützung aktueller Trends (von IoT über Industrie 4.0 bis hin zu Cloud-Dienstleistungen) zu entwickeln.



Die primäre Zielgruppe für die Angebote des Information Security Hubs seien Flughäfen, Fluggesellschaften und andere Partner aus der Luftverkehrsbranche, die gemeinsam die neuen gesetzlichen Anforderungen an die Branche Transport und Verkehr als kritische Infrastrukturen erfüllen müssten. Darüber hinaus stehe das Angebot aber auch anderen Unternehmen und Organisationen aus unterschiedlichsten Bereichen offen. Das gelte zum Beispiel für Unternehmen aus den Sektoren Mobilität, Industrie und Green Technologies sowie allgemein für Firmen und Institutionen, die komplexe Infrastrukturen und Gebäude betreuen.