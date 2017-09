Ignite 2017: Neues für Unternehmen

Microsoft hat im Rahmen der Ignite 2017 eine Reihe von Erweiterungen für Unternehmen angekündigt. Dazu gehören Features für Microsoft 365, die Integration von Skype for Business mit Microsoft Teams und Dynamics-365-Lösungen mit künstlicher Intelligenz sowie Sicherheits- und IT-Managementerweiterungen für Microsoft Azure.

Microsoft [1] hat auf der Ignite 2017 eine Reihe von Neuerungen für Unternehmen angekündigt. So integriert Microsoft die Sprach- und Videofunktionen von Skype for Business in Teams, um die chatbasierte Kommunikationslösung noch stärker zum zentralen Knotenpunkt für integrierte und interdisziplinäre Teamarbeit zu machen. Und Kommunikation in Microsoft Teams soll noch intelligenter werden Dank des Einsatzes von Machine-Learning-Technologien wie Azure Cognitive Services und Data Services.



"Microsoft Dynamics 365" KI-Lösungen sind hingegen auf komplexe Unternehmensszenarien in bestehenden Prozessen, Systemen und Daten ausgelegt. Das Produkt verspricht intelligente virtuelle Agenten für die Kundenbetreuung sowie Tools für das Konversationsmanagement. Alle Systeme werden von Microsoft AI gesteuert.



Modulare Apps für Dynamics 365 unterstützen Kunden ferner bei der Transformation von Prozessen durch die Integration in vorhandene Systeme und deren Ergänzung durch Workflows und Analysen aus Dynamics 365, LinkedIn und Office 365. Die ersten beiden modularen Apps Attract und Onboard sollen Unternehmen bei der Rekrutierung von qualifizierten Kandidaten helfen und für neue Mitarbeiter ein personalisiertes Onboarding bieten. Beide Apps werden laut Microsoft noch in diesem Jahr in Dynamics 365 for Talent integriert.



SQL Server unter Linux und Windows sowie Docker mit SQL Server 2017 sind ab sofort verfügbar. SQL Server ist die erste komplett cloudbasierte Datenbank, die auch als On-Premises-Lösung für das eigene Rechenzentrum verfügbar ist. Mit SQL Server 2017 wird die Leistung von SQL Server erstmals neben Windows auch für Linux und Docker-Container bereitgestellt. Zudem bietet SQL Server 2017 In-Database-Machine-Learning mit Unterstützung skalierbarer Python- und R-basierter Analysen.



SQL Data Warehouse bietet daneben einen neuen Tier zur optimierten Rechenleistung, mit dem die Analyseleistung in der Cloud deutlich verbessert wird. Der rechenoptimierte Performance-Tier skaliert mit bis zu 30.000 Compute Data Warehouse Units mehr Einheiten als bisher. Die Preview-Version von SQL Data Warehouse ist ab Herbst verfügbar.



Azure Security Center ist mit neuen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die nun auch das Monitoring und den Schutz von On-Premises-Systemen und damit ein durchgehend hybrides Sicherheitsmanagement ermöglichen. Auf der Basis von Microsoft Intelligent Security Graph bietet das Azure Security Center sowohl Sicherheitsempfehlungen als auch das Erkennen und direkt Bekämpfen von Sicherheitsbedrohungen.