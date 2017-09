Toshiba mit neuer 10-TByte-HDD

Toshiba kündigt mit der 'MG06'-Serie eine neue Enterprise-Capacity-Festplatte mit 10 TByte an. Die Neuvorstellung bietet laut Hersteller eine um 25 Prozent höhere Kapazität als die vorhergehende Produktgeneration MG05. Toshiba will Unternehmen so dabei helfen, Platz im Rack einzusparen. Die neue Serie ist entwickelt für Midline-, Nearline- und geschäftskritische Tier-2-Server und -Storage.

Abgesehen von der höheren Kapazität soll die 10-TByte-Serie "MG06" [1] mit einer höheren durchgehende Datentransferrate (237 MiB/s) im Vergleich zur vorhergehenden MG05-Serie sowie einer um 25 Prozent verbesserten MTTF mit 2.500.000 Stunden punkten. Das Laufwerk bietet eine SATA-6GBit/s-Schnittstelle sowie eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 7.200 rpm. Darüber hinaus unterstützt die MG06 das Emulated 512 Advanced Format (512e) für die Kompatibilität mit Standard-Anwendungen und -Betriebsumgebungen oder die native 4K-Sektortechnologie für eine optimale Performance in All-Disk- oder hybriden Storage-Systemen. Muster der MG06-SATA-HDD-Modelle sind ab sofort verfügbar.