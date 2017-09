Neu aufgesetzte Firewall

Startet ein System nicht mehr oder wollen Sie einen Rechner ohne eigenes Laufwerk neu aufsetzen, ist das Booten von einer externen Festplatte ein guter Ausweg. Dafür muss diese natürlich bootfähig sein. Mit ein wenig Tipparbeit und den Bordmitteln von Windows 10 richten Sie die Bootfähigkeit vorher ein. Schließend Sie dazu zunächst die externe Festplatte an den Rechner an und öffnen Sie die Eingabeaufforderung, am besten mit Admin-Rechten. [ mehr