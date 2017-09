Smarte Infrastrukturkomponente

Netgear lüftet den Vorhang für den 48-Port-GigabitSmart-Managed-Plus-Switch 'GS750E'. Er unterstützt VLAN, QoS, LAG sowie IGMP-Managementfunktionen und stellt außerdem zwei Glasfaser-UplinkPorts bereit.

Mit dem Smart-Managed-Plus-Switch GS750E will Netgear die Komplexität in KMU-Netzwerken verringern.

Der Switch "GS750E" [1] verfügt laut Hersteller über umfassende L2-Funktionen, wie Traffic-Priorisierung und Link Aggregation, die sich über das Web-GUI konfigurieren lassen. Zu den weiteren Merkmalen des GS750E zählen eine Kontrolle der Netzwerkperformance, Einblicke in ungewöhnliches Traffic-Verhalten, Kabel-Tests und Absicherung gegen mögliche Bedrohungen. Mit Link-Aggregation und Loop Prevention sollen Redundanzen geschaffen und die Verbindungsgeschwindigkeit erhöht werden.



Weitere Funktionen sind IGMP-Snooping-Support für die Multicast-Optimierung und Rate-Limitierung und Priority Queuing für eine verbesserte Bandbreitennutzung. Die Netzwerkkomponente eignet sich als Desktop-Switch sowie für den Einsatz im Rack oder in kleinen IT-Schränken. Das lüfterlose Design soll den leisen Betrieb in geräuschempfindlichen Umgebungen wie Klassenzimmern, Konferenzräumen, Arztpraxen oder offenen Büros ermöglichen. Der neue Switch ist ab sofort für 325 Euro erhältlich.