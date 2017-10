ThinkPad wird 25

Lenovo feiert das 25jährige Jubiläum der Marke ThinkPad mit der limitierten 'Anniversary Edition 25'. Während das Design mit einer 7-zeiligen ThinkPad-Classic-Tastatur und dedizierten Lautstärketasten eher Retro-Charme versprüht, soll sich die verbaute Technik auf dem neuesten Stand befinden.

Bewährtes Design seit 25 Jahren: Lenovo gönnt der ThinkPad-Reihe eine Jubiläumsedition.

Entworfen von Richard Sapper und entwickelt in den Yamato Labs in Japan, wurde das originale ThinkPad 700C am 5. Oktober 1992 vorgestellt – inspiriert von der traditionellen japanischen Bento-Box. Seither wurde das ThinkPad rund 130 Millionen Mal verkauft. Die jetzt vorgestellte "ThinkPad Anniversary Edition 25" [1] wird angetrieben von einem Intel-Core-i7-7500U-Prozessor mit NVIDIA-GeForce-940MX-Grafikkarte und verfügt über ein 14-Zoll-Full-HD-Touch-Display. Das Jubiläums-Notebook ist ab sofort in ausgewählten Ländern erhältlich, darunter auch Deutschland. Der Preis der europaweit auf 625 Stück limitierten Version beträgt 2.379 Euro. Neben dem Sondermodell widmet sich Lenovo dem ThinkPad-Jubiläum auch auf einer speziellen Webseite [2], die die Geschichte des tragbaren Rechners anhand von Praxisbeispielen lebendig machen will.