IT-Sicherheitstrends auf dem Controlware Security Day 2017

Controlware veranstaltete am 28. und 29. September 2017 den Controlware Security Day 2017 im Congress Park Hanau. Mehr als 300 IT-Verantwortliche aus Unternehmen in ganz Deutschland nahmen die Gelegenheit wahr, sich unter dem Motto 'Securing your business' mit den anwesenden Experten über aktuelle und zukünftige Security-Themen auszutauschen.

Angesichts der stetig steigenden Teilnehmerzahl fand der Controlware Security Day [1] in diesem Jahr erstmals nicht am Controlware-Hauptsitz in Dietzenbach bei Frankfurt am Main statt, sondern im Congress Park Hanau. Auch im neuen Rahmen blieben die Controlware Verantwortlichen ihrem Veranstaltungskonzept treu.



Im Fokus des Security Day 2017 stand wieder der Austausch mit den Kunden und Partnern. Die Security-Experten von Controlware und den anwesenden Herstellerpartnern erläuterten in mehr als 40 Vorträgen die gesamte Bandbreite der Cybersecurity. Die Themenpalette reichte von Next-Generation-Security-Infrastrukturen über innovative Ansätze zu Detection & Response-Konzepten bis hin zu rechtlichen Fragen hinsichtlich der neuen Datenschutzgrundverordnung.



Zu den Höhepunkten des Controlware Security Day gehörten die Keynotes verschiedener Experten. Den Auftakt machte Marco Gercke, Direktor des Cybercrime Research Instituts in Köln, der über die Chancen KI-basierter Technologien sprach und Einblicke in die Geschwindigkeit der aktuellen Entwicklungen gab. Anschließend präsentierte Frank Melber, Head of Cyber Security Services bei Controlware, die Managed Cyber Defense Services von Controlware.



Am zweiten Tag lieferte Volker Kozok, Cyberexperte bei der Bundeswehr, den Zuhörern spannende Einblicke, wie moderne Kommunikationsinfrastrukturen heute zu Propagandazwecken missbraucht werden. Den Schlusspunkt setzte Andreas Bunten, Senior Security Consultant bei Controlware, der bei seinem Vortrag aufzeigte, wie Unternehmen mit innovativen Honeypot-2.0-Technnologien Angriffe früh erkennen und effektiver reagieren können.



Als Auftakt zum Controlware Security Day 2017 fand am Vortag ein Roundtable für Pressevertreter statt. Controlware-Geschäftsführer Bernd Schwefing diskutierte mit den Partnern Check Point, Cisco, Fortinet, Palo Alto Networks, Symantec, Skybox, tenable und Zscaler sowie Fachjournalisten über aktuelle Bedrohungsszenarien. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, welche Bedrohungen und Veränderungen zu beobachten sind – und wie wirksame Lösungsansätze aussehen.



Mit Blick auf die Ransomware-Vorfälle der jüngsten Vergangenheit und die kontinuierlich wachsenden Angriffsflächen moderner Internet-of-Things-Umgebungen betonten die Teilnehmer vor allem die Bedeutung ganzheitlicher Security-Ansätze. Der Tenor der Diskussionsrunde: Die Unternehmen müssen ihre gesamten Infrastrukturen zunächst systematisch analysieren und das Risikopotenzial der Komponenten bewerten, um dauerhaft zuverlässigen Schutz zu gewährleisten.