Glasfasersystem mit ultrahoher Packungsdichte

Siemon erweitert sein Produktportfolio an Glasfaserverkabelungslösungen der Serie 'LightHouse' um das neue Plug&Play-System 'LightStack 8'. Punkten will das System mit ausgezeichnetem Portzugriff, Kabelführung und Glasfaserschutz in einem schlanken, modernen Gehäuse.

Eine saubere Kabelführung gehört zu den Merkmalen des neuen Siemon-System "LightStack 8".

Das System "LightStack 8" [1] besteht aus Glasfasergehäusen mit 1 HE und 4 HE, aus Modulen, Adapterplatten, Kabelbaugruppen und Patchkabeln. Mit 144-LC-Fasern oder 864-MTP-Fasern in 1 HE sowie 576-LC-Fasern und 3456-MTP-Fasern in 4 HE soll das neue System eine ultrahohe Packungsdichte ermöglichen. Eine rückseitige einschiebbare Teilungsplatte am Gehäuseboden dient in ausgezogener Position zur Kabeltrennung. Aufschwenkbare Kabelführungsclips, eine integrierte Zugentlastung und eine leicht zu öffnende magnetische Frontklappe sollen die Fasern schützen und potenzielle Quetschpunkte eliminieren.



Zum System gehören dämpfungsarme LightStack-8-Module, die einen Base-8-MTP-Stecker auf vier Duplex-LC-Stecker umsetzen, sowie LightStack-8-Adapterplatten mit MTP-Kupplungen zum Aufrüsten auf 40 GBit/s oder 100 GBit/s Anwendungen. Ebenso erhältlich sind LightStack-8-Adapterplatten mit LC-Kupplungen für Duplex-Anwendungen. Diese Module und Adapterplatten lassen sich laut Hersteller schnell und einfach von der Vorder- und Rückseite des Gehäuses einsetzen und wieder herausnehmen.