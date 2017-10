Login mit PC-Kennung anstatt Passwort

Lenovo und Intel haben die ersten PC-kompatiblen integrierten Authentifizierungsmaßnahmen angekündigt, die das Surfen, Arbeiten und Einkaufen im Internet unterstützen. Mit 'Intel Online Connect' auf Intel-Prozessoren der 7. und 8. Generation integrieren die neuesten PCs von Lenovo FIDO-zertifizierte Authentifikatoren direkt in den Kern des PCs.

Statt sich ausschließlich auf Passwörter als einzige Zugangsberechtigung für das Einloggen in Websites zu verlassen, haben die Benutzer nun eine verlässlichere Möglichkeit, sich über das "Universal Authentication Framework" (UAF) mit einem Fingerdruck auf den integrierten Fingerabdruckleser oder durch Klicken eines Button auf dem Bildschirm durch Universal 2nd Factor (U2F) einzuloggen. Mit diesen integrierten FIDO-Authentifizierern [1] verwenden Websites geschützte Sicherheitsschlüssel, die tief in die Hardware des PCs verankert sind und so den Schutz des Anwenders erhöhen.



Mit dem verschlüsselten Fingerabdruckleser, der auf dem PC integriert ist, können sich Benutzer beispielsweise ganz einfach bei ihrem PayPal-Konto authentifizieren. Ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor wird in den Authentifizierungsprozess integriert, nachdem sich Benutzer mit ihrer Standard-Benutzer-ID und ihrem Passwort auf einer Website angemeldet haben. Anstatt einen separaten Sicherheitsschlüssel oder SMS-Code zu verwenden, ist die 2-Faktor-Authentifizierung in den PC integriert. Sie identifiziert den Benutzer und fordert ihn auf, eine Schaltfläche anzuklicken, um sich bei Diensten wie Google, Facebook, Dropbox oder anderen Websites anzumelden.



Intel Online Connect und Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) wurden in Intel [2] Core Prozessoren der 7. und 8. Generation verbaut. Sie garantieren durch den integrierten Fingerabdruckleser den Schutz der Authentifizierungsinformationen der Benutzer. Zu den Lenovo-Rechnern [3], die das Verfahren unterstützen, gehören etwa das Yoga 920, das ThinkPad X1 Tablet (2. Generation) oder das ThinkPad X1 Carbon (5. Generation).