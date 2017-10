Runderneuerte Systemsicherung

Mit 'O&O Diskimage 12' gibt O&O Software den Startschuss für eine neue Version seines Werkzeugs zur Datensicherung. Punkten will der Hersteller unter anderem mit einem deutlich schnelleren Dateibackup. Vor allem für Unternehmen interessant dürfte die Möglichkeit sein, die Software stärker über die Kommandozeile zu steuern und Stapeldateien einfacher handzuhaben.

"O&O Diskimage 12" [1] ist laut Hersteller vollständig in das aktuelle Microsoft-Betriebssystem Windows 10 integriert, unterstützt aber weiterhin auch ältere Versionen ab Windows 7. Mit dem BuildPE-Tool lassen sich Startmedien für diese Windows-Systeme nativ erstellen, sodass mit originalen Windows- Treibern gearbeitet werden kann. Auf Wunsch lassen sich in das Startmedium zusätzliche OEM-Treiber für exotische Hardware einbinden. Über die komplett überarbeitete Benutzungsoberfläche von O&O Diskimage sind alle grundlegenden Funktionen über einen einzigen Klick erreichbar. Die Aktionen können per Hand gestartet, per Job zeitgesteuert oder automatisch durchgeführt werden.



Mit Hilfe der hardwareunabhängigen Wiederherstellung ist es möglich, die Sicherung eines Betriebssystems auch auf anderer Hardware als beim Ausgangssystem wiederherzustellen oder ein nicht mehr startfähiges Betriebssystem automatisch wieder lauffähig zu machen. Nach dem Zurückspielen der Sicherung sind Anpassungen an die neue Hardware möglich und das System wird wieder bootfähig. Damit Objekte auf dem Bildschirm leichter erkennbar sind, wurde in der aktuellen Version zudem die Unterstützung des Hochkontrastmodus verbessert.