Embedded-System auf Snapdragon-Basis

Von VIA Technologies kommt mit dem 'VIA SOM-9X20' ein neues System-on-Module-System. Die kompakte Neuvorstellung basiert auf der Qualcomm Snapdragon 820 Embedded Plattform und soll sich unter anderem für Mensch-Maschine-Schnittstellen und Digital-Signage-Lösungen eignen.

Das auf Snapdragon 820 basierende "VIA SOM-9X20" ist laut Hersteller für eine hohe Grafikleistung und hochauflösende Bilder geeignet.

Das "VIA SOM-9X20" [1] misst 8,2 cm x 4,5 cm und verfügt über 64 GByte eMMC-Flash-Memory sowie 4 GByte LPDDR4-SDRAM. Es bietet über seine MXM 3.0 314-polige Steckverbindung diverse E/A- und Displayerweiterungsoptionen, wie beispielsweise USB 3.0, USB 2.0, HDMI 2.0, SDIO, PCIe, MIPI CSI, MIPI DSI und Multifunktions-Pins für UART, I2C, SPI sowie GPIO.



Über ein integriertes Kombimodul mit zwei Antennenanschlüssen liefert das Modul zudem eine breite Palette an erweiterten kabellosen Konnektivitätsfunktionen wie GPS, BT 4.1 und Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. Zudem ist eine Multi-E/A-Evaluierungs-Trägerplatine zur Beschleunigung der Systementwicklung erhältlich.



Der VIA SOM-9X20 verfügt standardmäßig über ein Board Support Package (BSP) mit Android 7.1.1 sowie über das VIA Smart ETK (Embedded Tool Kit) mit einer Reihe von APIs, darunter Watchdog Timer (WDT) zum Schutz vor Systemabstürzen, GPIO-Zugriff, RTC für automatisches Einschalten und eine Muster-App.