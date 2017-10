Kommunikation über SharePoint

Bereits zum fünften Mal fokussierte am 4. und 5. Oktober 2017 das Stuttgarter SharePointForum praxisnahe Themen rund um SharePoint aus Anwendersicht. Die diesjährige Veranstaltung stand im Zeichen der Cloud und des Digital Workplace.

Das Forum [1] öffnete seine Pforten für die Teilnehmer dieses Jahr in der Hochschule der Medien. In der Keynote beantwortete zunächst Jan Schneider, Fachanwalt für Informationstechnologierecht, ob und wie Office 365 in deutschen Unternehmen im rechtssicheren Betrieb funktionieren kann. Hands-On Prozesse zeigte Torsten Wondrejz von der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH in seinem Vortrag zur Prozessdigitalisierung mit SharePoint. Nicole Bergmann von der Kumavision AG stellte Ihre Lösung für das Projekt- und Aufgabenmanagement im Unternehmen vor.



Eine Lösung für eine heterogene Mitarbeiterschaft zeigte Torben Busse von Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck in seinem Vortrag. Zum Schluss, dass das Social Intranet der Motor des Kulturwandels im Unternehmen ist, kam Moritz Pastow von der LEWA GmbH. Andreja Schneider-Dörr von der Hans Böckler Stiftung setzte sich kritisch mit dem Thema "Arbeit 4.0 im Zeitalter von Sharing, Crowd und Gig-Economy" auseinander und zeigte auch die negativen Implikationen digitaler Arbeit für die Mitarbeiter auf. Auch kritische Fragen durften nicht fehlen: Atilla Küçük, CIO der Bauunternehmung Leonhard Weiss, stellte die Frage, ob SharePoint überhaupt die richtige Plattform ist und zeigte praktische Wege zur einem Digital Workplace im Unternehmen.