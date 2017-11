Dem Thin Client die Hand reichen

Fujitsu bringt eine neue Generation der Thin-Client-Serie 'FUTRO' mit vier Modellen heraus. Einer der Neuzugänge ist der 'FUTRO Q940' mit der PalmSecure Appliance, einem auf biometrischer Technologie basierenden Authentifizierungssystem, das Nutzer anhand ihrer Venenmuster erkennt.

Die Handflächenerkennung des "FUTRO Q940" soll gerade in Single-Sign-On-Umgebungen für mehr Sicherheit sorgen.

Der "FUTRO Q940" ist der erste Fujitsu-Thin-Client [1] mit integrierter PalmSecure-Technologie. Die Venenmustererkennung ist laut Hersteller genauer als andere Authentifizierungstechnologien wie zum Beispiel Iris-Scans oder Fingerabdruckleser. Wertvolle, geheime und kritische Daten ließen sich so besonders stark abgesichert. Um sich mit Hilfe der Technologie authentifizieren, müssen registrierte Nutzer ihre Hand über den kontaktlosen Sensor halten. Auch in Single-Sign-On-Umgebungen könne PalmSecure so zusätzliche Nutzerverifikationen für sensible Daten oder Unternehmensanwendungen bieten.



Weiterhin neu dabei sind die ultrakompakten Modelle "FUTRO S540" und "S740", mit einem Gehäuse von nur 0,87 Litern, sowie der "FUTRO S940" mit integrierter Stromversorgung und PoE-Option. Das Modell S940 verfügt zudem über USB Typ-C und damit über eine High-Speed-USB-Verbindung sowie eine optionale Grafikkarte, um mehrere Monitore gleichzeitig anzusteuern. Alle vier neuen FUTRO Modelle verfügen laut Fujitso über aktualisierte Multimediafähigkeiten und ermöglichen dadurch immersive Unterstützung für Unified Communications-Anwendungen wie Skype for Business für die Windows 10 Enterprise IoT Edition sowie für Cisco VXME und Avaya für eLux.