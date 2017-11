Kurz und schnell

Fast 20 Trainingstermine gab es in diesem Jahr, und auch für 2018 haben wir uns viel vorgenommen: Anfang Februar starten wir mit dem Thema "IT-Security mit dem Active Directory" in die neue Trainingssaison. Außerdem bringen wir das beliebte Training "GPOs für Windows 10" in eine neue Runde und bieten zwei Termine ebenfalls im Februar an. Für sämtliche Veranstaltungen, die bei Frankfurt und in München stattfinden und von Mark Heitbrink geleitet werden, sollten Sie zügig buchen. [ mehr