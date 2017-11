GBit-WLAN für Industrieumgebungen

Siemens erweitert mit dem Scalance W1788 sein Access-Point-Portfolio, um den aktuellen WLAN-Standard IEEE 802.11ac Wave 2 in der Industrie zu etablieren. Mit dem Standard können drahtlose Anwendungen mit hohen Bandbreiten mittels GBit-Datenraten umgesetzt werden – beispielsweise für die Übertragung von Videodaten oder bei hoher Nutzerdichte.

Der integrierte Switch von Siemens [1] verfügt über zwei managed Ethernet-GBit-Ports, durch die Vernetzungsmöglichkeiten wie zum Beispiel Link-Aggregation möglich sind. Die industrielle Zusatzfunktion iPRP (Industrial Parallel Redundancy Protocol) soll über WLAN selbst in rauen Umgebungsbedingungen eine zuverlässige Redundanz sicherstellen. Der Scalance W1788 ermöglicht es ferner, über MU-MIMO (Multi-User-Multiple Input Multiple Output)-Technologie Datenflüsse zu strukturieren und höhere Datendurchsätze zu erzielen.



Die Access Points können außerhalb des Schaltschranks eingesetzt werden und halten durch die hohe Schutzart IP65 sowie durch fest verschraubte M12- und N-Connect-Anschlüsse auch rauen Industrieumgebungen stand. Zur flexiblen Montage ist das Gerät mit internen oder abgesetzten Antennen erhältlich sowie passend für die jeweilige Anwendung in verschiedenen Produktvarianten und Ausführungen. Dazu gehören beispielsweise Varianten mit einem oder zwei Radios für eine optimale Datennutzung oder eine spezielle EEC-Variante zum Einsatz in erweiterten Umgebungsbedingungen wie etwa für Bahnanwendungen.