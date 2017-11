Zuwachs bei Business Notebooks

Fujitsu präsentiert neue Modelle der Notebook-Serien 'LIFEBOOK E5' und 'E4'. Neben dem generell schlankeren Design hat der Hersteller die Rechner unter anderem mit einem neuen Fingerprintsensor ausgestattet, der sich durch eine besonders schnelle Reaktionszeit auszeichnen soll.

Die neuen Modelle der Notebook-Serie "LIFEBOOK E5" sollen mit einem starken Akku punkten und sind ab 700 Euro erhältlich.

Neu ist bei allen Modellen ein neues Präzisions-Touchpad, das – im Zusammenspiel mit Windows 10 – Bewegungen mit drei Fingern unterstützt. Bei der Entwicklung eines neuen Einsteigermodells in der Reihe "LIFEBOOK E4" will Fujitsu [1] besonderen Wert auf ein das Preis-Leistungsverhältnis gelegt haben. Die 15,6- und 14-Zoll-Notebooks sind mit Intel-Core-Prozessoren der 7. Generation ausgestattet, verfügen über ein entspiegeltes HD- oder Full-HD-Display und sollen eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden bieten. Die ab 600 Euro erhältlichen Notebooks sind so konzipiert, dass sich einzelne Bauteile wie Speicher, Festplatten, Konnektivitätskomponenten und Akku einfach auswechseln lassen.



Die Produktfamilie " LIFEBOOK E5" ist mit Intel Core Prozessoren der neuesten 8. Generation sowie 4G/LTE ausgestattet und unterstützt den klassische VGA- sowie den Ethernet-Anschluss. Das neueste E5-Modell ist mit einer Höhe von 23,9 mm 24 laut Fujitsu Prozent dünner als das Vorgängermodell. Anwender haben die Wahl zwischen einem entspiegelten Full-HD-Display mit 15,6- oder 14-Zoll sowie weiteren zahlreichen Funktionen wie einer hintergrundbeleuchteten Tastatur, USB-Type-C-Ports und integriertem SIM-Karten-Slot. Dank der einheitlichen BIOS- und Disk-Images, und identischer Ersatzteile wie Akkus soll die E5-Serie in Unternehmen einfach zu verwalten sein.