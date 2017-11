Neues bei Backup Exec

Veritas hat seine Lösung zur Datensicherung 'Backup Exec' einer Runderneuerung unterzogen. Dabei hat der Hersteller auch das Abo-Modell überarbeitet, das mit diversen Abstufungen den Nutzern mehr Flexibilität bringen soll. Neu ist außerdem eine Deduplizierung in die Cloud, was die Auslastung des Netzwerks und den Speicherbedarf deutlich reduzieren soll.

Ebenfalls neu verfügbar im aktuellen "Backup Exec" [1] ist S3-kompatibler Cloud-Storage, der sich ohne zusätzliche Lizenz als kostengünstiges Sicherungsziel nutzen lässt. Die Technologie CloudConnect Optimizer soll automatisch Abweichungen in den Backup-Einstellungen erkennen und korrigieren und Nutzern so dabei helfen, die verfügbare Netzwerkbandbreite optimal auszuschöpfen. Für die kommenden Quartale geplant ist die Integration von Information Map, womit Unternehmen in Backup Exec in Echtzeit ihre unstrukturierten Daten einsehen können.



Nutzer können zwischen drei Abo-Modellen für Backup Exec wählen: Die Veritas Backup Exec Subscription Bronze sichert physische und virtuelle File-Server On-Premise und in die Cloud. Das Silver-Modell schließt außerdem die Sicherung von Datenbanken und Applikationen On-Premise und in der Cloud mit ein. Das Gold-Abo schließlich bietet zusätzlich eine zentralisierte Verwaltung für Backup Exec-Server in Multi-Site-Umgebungen.