Fedora 27 verfügbar

Red Hat bietet die Linux-Distribution Fedora in Version 27 an. Wie alle neuen Versionen von Fedora enthält auch Version 27 inkrementelle Verbesserungen, Fehlerkorrekturen sowie generelle Erweiterungen. Dazu zählen etwa GNU C Library 2.26 und RPM 4.1.

Fedora 27 ist in drei Varianten erhältlich: Workstation, Server und Atomic.

Fedora 27 [1] ist in den Varianten Atomic Host und Workstation verfügbar, der Launch von Fedora 27 Server soll in den kommenden Wochen erfolgen. Fedora 27 Atomic Host bietet eine Plattform mit minimalem Platzbedarf und die Möglichkeit zur Ausführung von containerbasierten Workloads in der Cloud oder direkt auf der Hardware. Zudem stellt Fedora 27 Atomic Host ein Base-Image für die Erstellung virtueller Maschinen, ein Atomic-Host-Image für die Erstellung von Hosts für das Container-Deployment und ein Docker-Image bereit. Neu in Fedora 27 Atomic Host ist unter anderem auch ein konsolidiertes Storage-Setup auf Basis von OverlayFS, wodurch das Setup von Container-Storage vereinfacht wird.



Fedora 27 Workstation verspricht Entwicklern und Anwendern ein verbessertes Desktop-Erlebnis und enthält GNOME 3.26, die aktuelle Version der GNOME-Desktop-Benutzeroberfläche. Sie bietet eine neue und verbesserte Builder-IDE mit Kontext-Popups, optimierten Suchfunktionen und einem neuen Debugger. Darüber hinaus können Anwender der Fedora 27 Workstation auch kostenlos Red Hat Enterprise Linux Developer Subscriptions nutzen.



Fedora 27 Server schließlich soll einen neuen modularen Ansatz für traditionelle Linux-Server-Rollen auf Basis des Boltron-Preview bieten.