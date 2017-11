Lizenzen in Griff

Aagon bringt Version 5.2 seiner ACMP Suite auf den Markt. Ausgestattet mit einem redesignten und auf Usability ausgerichteten Lizenzmanagement sowie der Fingerprint-Datenbank 'ACMP DNA' soll die Suite das Client-Management unterstützen und weiter vereinfachen. Im Bereich Asset-Management lassen sich nun Asset-Typen mit Inventarnummern versehen.

IT-Administratoren kennen das Problem, wenn ein Compliance-Check oder SAM-Audit mit Übersicht über die Sofwarelizenzen im Unternehmen zu erstellen ist: Üblicherweise geht dies – gerade bei unterschiedlichen Softwareherstellern und deren diffizilen Lizenzmodellen – mit immensem Arbeitseinsatz einher.



Hier soll das neue Release [1] "ACMP Lizenzmanagement" (früher "ACMP Software Detective") wertvolle Hilfe leisten: Es prüft unter anderem, ob die vorhandenen Lizenzen mit den verwendeten übereinstimmen, erfasst den kompletten Einsatzzeitraum, erkennt Stilllegungen und Abmeldungen der Lizenzen und liefert den Überblick über Lizenzketten mit Up- und Downgrades, Zweitnutzungsrechte sowie Wartungsverträge samt automatischen Verlängerungen.



Zu den weiteren neuen Features der ACMP Suite 5.2 gehört unter anderem die Fingerprint-Datenbank "ACMP DNA", eine tägliche aktualisierte Comparex-Datenbank, die über 700.000 Releases von mehr als 14.000 Herstellern automatisch mit allen wesentlichen Merkmalen erkennt und anzeigt, welche Software lizenzpflichtig ist.



Aufgrund der Spezifikationen der eingesetzten Software ordnet die ACMP DNA die Programme in Kategorien ein und hilft somit, Software der gleichen Art schnell zu identifizieren. Zudem lassen sich im Unternehmen unerwünschte Softwarekategorien definieren und markieren und auf Wunsch auch automatisierte Reaktion – von der internen Benachrichtigung bis hin zur automatischen Deinstallation – definieren.



Auch die anderen Komponenten der ACMP Suite 5.2. enthalten Upgrades – wie etwa das "Asset Management". Ab sofort lassen sich die Asset-Typen mit speziellen Inventarnummern versehen, die die spätere Zuweisung erleichtern. Zum Beispiel "No_123" für Notebooks oder "Ti_456" für die Kategorie Tische. Und beim Helpdesk ist es nun möglich, verschiedene Empfängeradressen anzugeben, so dass die jeweiligen Aufgaben gleich den entsprechenden Bearbeitern zugewiesen werden.