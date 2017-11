Mobile Endgeräte im Griff

'KACE Cloud Mobile Device Manager' von Quest ist ab sofort verfügbar. Durch die Integration mit der 'KACE Systems Management Appliance' will der Hersteller eine einheitliche Endpunktverwaltung für alle mobilen Geräte, Laptops, Desktops, Server und Speichergeräte über eine einzige Oberfläche erreichen. Dazu beitragen soll auch die Admin-App 'KACE GO' für die ortsunabhängige Verwaltung.

Bei "KACE Cloud MDM" [1] handelt es sich im ein SaaS-Angebot zur Verwaltung, Inventarisierung und Sicherung mobiler Geräte, die auf das Unternehmensnetzwerk zugreifen. Dies soll es IT-Verantwortlichen erleichtern, die Geräte im System zu hinterlegen, Passwörter zu verwalten sowie mobile Endgeräte von jedem beliebigen Standort aus zu lokalisieren, die Inhalte darauf zu löschen und diese Systeme zurückzusetzen. Die Neuvorstellung erfordert laut Hersteller keine Installation oder Verwaltung im Rechenzentrum. Um ein Gerät zu registrieren, stellen Administratoren den Benutzern lediglich entsprechende Registrierungsinformationen und URLs für eine schnelle, webbasierte Registrierung zur Verfügung.



Administratoren können spezifische Befehle vom Webbrowser an jeden beliebigen Ort an jedes registrierte Gerät senden. Beispiele für solche Befehle sind Sperren, Entsperren, Löschen, Passwort zurücksetzen oder auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Mit der Geräteinventarisierung ist es möglich, jeden Tag automatisch den mobilen Gerätebestand abzurufen oder zu jeder Zeit eine Inventarliste zu erstellen. Zu den gesammelten Informationen gehören Geräteattribute, konfigurierte Richtlinien, installierte Anwendungen, installierte Zertifikate, installierte Profile und Netzwerkeinstellungen. Benutzerlisten können dabei nach Geräteattributen oder Benutzerattributen gefiltert werden.



"KACE GO Mobile App" [2] bietet detaillierte Einblicke in verwandte Systeminformationen aus einem Ticket und Ansichten anderer Tickets, die mit einem bestimmten Gerät verbunden sind, um eine schnelle und effektive Fehlerbehebung zu ermöglichen. Es erkennt auch Warteschlangen, sodass der Administrator Tickets adressieren kann, die den bestehenden Eskalationsprozessen entsprechen. Endbenutzer können Service-Tickets über die App einreichen, den Status der eingereichten Tickets einsehen und auf Knowledge Base-Artikel zugreifen.