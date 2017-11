Applikationen und Infrastruktur auf einen Blick

SolarWinds stellt mit 'AppOptics' ein neues Monitoring-Werkzeug für Anwendungen und Infrastruktur vor. AppOptics soll eine breite Unterstützung für Application-Performance-Monitoring mit automatischer Instrumentierung und eine verteilte Nachverfolgungsfunktion bieten. Gleichzeitig soll mit dem Server-Agenten, unterstützt von einer großen offenen Community, ein erweitertes Infrastruktur-Monitoring und umfassende Sichtbarkeit auf zusammengeführten Dashboards ermöglicht werden.

Für eine einheitliche Ansicht fließen bei "AppOptics" [1] alle Daten der Ablaufverfolgung, des Monitorings von Host und IT-Infrastruktur und der benutzerdefinierten Metriken in dieselben Dashboards, Analyse- und Alarmleitungen. SolarWinds will so die Verwaltung von komplexen Anwendungen und moderner Infrastruktur vereinfachen und zusammenzufassen.



Für das Anwendungsperformance-Monitoring kann die leistungsfähige dezentrale Ablaufverfolgungsfunktion Anfragen über eine unbegrenzte Anzahl an Hosts, Microservices und Sprachen, ohne manuelle Instrumentierung, ausführen. Die Benutzer erlangen eine schnelle Ansicht von Entwicklungen und können dann zur Analyse des Kernproblems auf Programmierebene wechseln. AppOptics ist ab 7,50 US-Dollar pro Host/Monat erhältlich.