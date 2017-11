baramundi Management Suite 2017 in Release R2

Die neue 'baramundi Management Suite 2017 R2' bietet Administratoren ab sofort eine optimierte grafische Darstellung der IT-Landkarte. Darüber hinaus hat der Hersteller für die neue Version auch das Modul baramundi Inventory weiterentwickelt – Administratoren verfügen damit jetzt über ein neues Werkzeug, das die gesamte Software-Inventur für alle Unternehmensstandorte durchführt.

Das in der "baramundi Management Suite 2017 R2" [1] optimierte Modul baramundi Network Devices bietet jetzt noch mehr Übersicht über SNMP-fähige Netzwerkgeräte wie Switche, Router und Drucker. Der Hersteller entwickelte dafür das Layout und die Interaktivität der IT-Landkarte weiter und will damit für mehr Übersichtlichkeit in der Netzwerktypologie sorgen. Mit Funktionalitäten wie einem Gerätefilter (farbliche Hervorhebung und Zoom), zusätzlichen Anzeigeoptionen (Ports anzeigen, Verbindungstyp und blockierte Verbindungen anzeigen), sowie einer Exportmöglichkeit zur Dokumentation der IT-Landkarte (in Visio, PDF und SVG) stehen Administratoren neue Werkzeuge zur Verfügung.



Das bereits seit 2001 verfügbare und 2016 überarbeitete Modul baramundi Inventory ist in der neuen baramundi Management Suite weiterentwickelt worden. IT-Administratoren können jetzt eine vollständige Software-Inventur für alle Unternehmensstandorte durchführen. Auch die Verarbeitung und Darstellung großer Datenmengen ist in der neuen Software-Gruppenansicht laut Hersteller noch performanter und übersichtlicher. Wie bereits bei logischen und dynamischen Gruppen erhalten Administratoren zusätzlich bei statischen Gruppen eine Software-Ansicht und können sich die Informationen in kumulierter Form darstellen lassen.