McAfee integriert Cloud-Security-Anbieter

McAfee und Skyhigh Networks geben den Zusammenschluss ihrer Unternehmen bekannt. Skyhigh Networks hat sich auf die Absicherung von Cloud-Umgebungen spezialisiert. Die Integration erfolgt weniger als acht Monate, nachdem sich McAfee von Intel getrennt hat und wieder als eigenständiges Cyber-Sicherheitsunternehmen agiert.

Durch ihren Zusammenschluss wollen McAfee [1] und Skyhigh Networks [2] Kunden ermöglichen, ihre Daten beim Wechsel in die Cloud zu schützen. Das Portfolio von Skyhigh Networks bietet Transparenz für Inhalte, Kontext und Benutzeraktivitäten in SaaS-, PaaS- und IaaS-Umgebungen. Mit seinen Steuerungs- und Automatisierungsfunktionen erkennt und korrigiert Skyhigh Richtlinienverstöße in Cloud-Diensten.



Anhand der Auswertung von Milliarden Ereignissen erkennt es zudem Bedrohungen und ist so in der Lage, Daten innerhalb und außerhalb der Cloud zu schützen. Über die erweiterbare Plattform können Cloud-Anbieter Skyhigh-Steuerelemente für ihre SaaS-Anwendungen aktivieren. Ebenso können Unternehmen Kontrollen für benutzerdefinierte, intern entwickelte Anwendungen umsetzen.



Der CEO von Skyhigh Networks, Rajiv Gupta, wird Teil des Führungsteams von McAfee unter CEO Chris Young und übernimmt die Leitung des neuen Cloud-Geschäftsbereichs. Die vorhandene Organisationsstruktur von Skyhigh bleibt im Wesentlichen bestehen, um Kontinuität für Kunden und Partner zu gewährleisten. Gleichzeitig soll Skyhigh von der globalen Reichweite und der Integration in das umfangreiche Produktportfolio von McAfee profitieren.