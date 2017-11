TeamViewer 13 ganz ohne Aberglaube

Mit der finalen Version von TeamViewer 13 will der Hersteller die Liste der unterstützten Plattformen und Betriebssysteme weiter ausbauen. Das neue Release bietet unter anderem Screen-Sharing-Funktionalitäten für iOS 11, einen nativen Linux-Host sowie Multi-Monitor-Support für macOS.

Das erweiterte Dashboard von TeamViewer 13 soll die Arbeit des Helpdesks durch zusätzliche Informationen beschleunigen.

Eine der offensichtlichsten Neuerungen von "TeamViewer 13" [1] ist die einheitliche Benutzeroberfläche. Sie bringt die Menüleiste zurück und verfügt nun über die neue Instant Connect Box. Letztere ermöglicht das Herstellen von Verbindungen immer und überall auf dem Client. Speziell an Systemadministratoren und Helpdesk-Mitarbeiter richtet sich die Funktion, wichtige Daten bereitzustellen. Dazu gehören etwa zusätzliche Informationen im Dashboard wie beispielsweise die Betriebszeit des Geräts, der Akkustand oder die BIOS-Version.



Als weiteres Feature bewirbt der Hersteller das neue Essential Asset Management, das in der Management-Konsole zentrale Informationen über zugeordnete Geräte zur Verfügung stellt, ohne dass sich der Supporter individuell verbinden muss. Administratoren und Support-Mitarbeiter sehen etwa, welches Betriebssystem verwendet wird und ob veraltete Hardware im Einsatz ist. Darüber hinaus soll die neue Version Verbesserungen in der Dateiübertragung bringen – unter anderem mit einem Shortcut für die zuletzt verwendeten Ordner und Dateien sowie Auftragswarteschlangen.