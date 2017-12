Harte Schale, schneller Kern

HP stellt mit dem HP ZBook x2 einen leistungsstarken Detachable-PC vor, der auf die Ansprüche von Grafikern, Designern und Digitalfotografie-Profis zugeschnitten sein soll und es ihnen erlaubt, Programme wie etwa Adobe Creative Cloud sowie andere berufliche Anwendungen zu nutzen.

Das ZBook x2 von HP soll besonders durch Leistung glänzen.

Das HP ZBook x2 von HP [1] besteht aus einem bearbeiteten Aluminium- und Magnesium-Druckguss-Gehäuse, das im TabletModus 1,6 kg schwer und 14,6 mm dick ist und im LaptopModus bei einer Dicke von 20,3 mm 2,2 kg auf die Waage bringt. So soll der PC auch widrigen Umständen gemäß MIL-STD-810-Norm trotzen.



Das Gerät besitzt daneben ein 4K-Multitouch-Display mit einer Diagonale von 35,5 cm (14 Zoll), optional ist es mit einem HP-DreamColor-Display mit 10 Bit Farbtiefe (1 Milliarde Farben) erhältlich, das auf Adobe RGB kalibriert ist. Dabei bietet das HP ZBook x2 einen entspiegelten Touchscreen. Auf dem Schreibtisch können über den Detachable-PC mittels Thunderbolt zwei 4K-Bildschirme betrieben werden.



Der Detachable-PC verspricht eine Akkuleistung von bis zu zehn Stunden und ultraschnelle Aufladung mit 50 Prozent Ladung in nur 30 Minuten. Das HP ZBook x2 soll dank Intel Turbo Boost mit bis zu 4,2 GHz und 32 GByte RAM in Dual-Channel-Architektur für Performance auch unter hoher Last sorgen. Der Drive-Datenspeicher arbeite dabei bis zu sechsmal schneller als eine SATA-SSD und bis zu 21 Mal schneller als klassischer Festplattenspeicher.



Der PC bietet bis zu 2 TByte lokalen PCIe-Speicherplatz und besitzt einen SD-Kartenslot in Standardgröße. Durch die Verwendung des Docks oder der Thunderbolt 3-Anschlüsse lassen sich große Dateien von Kameras, externen Speichergeräten, Smartphones und anderen Peripheriegeräten übertragen. Das HP ZBook x2 soll ab dem 15. Dezember 2017 in Deutschland voraussichtlich zu einem Preis ab 1949 Euro verfügbar sein.