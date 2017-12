Mehr Konnektivität im Rechenzentrum

Microsemi lüftet unter der Produktbezeichnung 'Smart Storage' den Vorhang für eine neue Serie an SAS/SATA-Adaptern. Die Neuvorstellungen lassen sich für beliebige Server-Storage-Anwendungen mit SAS- (12 GBit/s) oder SATA-Festplatten (6 GBit/s) oder SSDs nutzen und in drei Reihen einteilen.

Der RAID-Adapter "SmartRAID 3100" von Microsemi ist mit SAS/SATA-optimierten 28-nm-Chips erhältlich.

Der "HBA 1100" [1] ist laut Microsemi für SDS, Cold-Storage und leistungsstarke Konnektivität optimiert. Das Angebot umfasst Adapter mit bis zu 24 Ports und SAS/SATA-optimierten 28-nm-Chips. Diese bieten gemäß Hersteller ein optimales Power-Profil für diverse Zielanwendungen. Die Adapter bieten Unterstützung für HM- und HA-SMRLaufwerke (Host-Managed beziehungsweise Host-Aware Shingled Magnetic Recording). Als Leistung gibt Microsemi bis zu 1,7 Millionen IOPS an.



Der "SmartHBA 2100" [2] ist für SDS-Anwendungen optimiert, die Hardware-RAID zum Booten des Betriebssystems sowie RAID der Einstiegsklasse erfordern. Im kombinierten Betrieb lassen sich die Laufwerke außerdem voneinander unabhängig als Raw Devices oder als Teil eines logischen Laufwerks konfigurieren und bieten echtes Hardware-RAID für RAID 0, 1, 10 und 5. Der Hersteller bezeichnet diese Reihe als die branchenweit einzige Standard-RAID-Lösung mit mehr als acht Ports.



Der "SmartRAID 3100" [2] wiederum ist für Speicheranwendungen in Unternehmen optimiert, die ein Höchstmaß an Datenverfügbarkeit erfordern, sowie für Anwendungen in Rechenzentren, die vom Caching profitieren. Hier sind Adapter mit SAS/SATA-optimierten 28-nm-Chips erhältlich. Verfügbar sind hier Versionen mit und ohne Cache-Backup. Die drei Reihen bieten bis zu 24 Ports bei einem MD2-Formfaktor mit halber Länge und halber Bauhöhe. Sie sind mit unterschiedlichsten Port-Konfigurationen erhältlichund kosten zwischen 200 und 1000 US-Dollar.