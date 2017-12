Mehr Leistung unter der virtuellen Haube

Dell EMC hat die PowerEdge-Server der 14. Generation für Hyper-Converged-Infrastukturen optimiert: Sie basieren auf skalierbaren Intel-Xeon-Prozessoren und enthalten 150 spezifische Features für Software-defined Storage. Daneben hat der Hersteller bei der Performance ordentlich zugelegt.

VxRail fasst bis zu 31 Intel-Prozessoren und 4-TByte-Festplatten oder 3,84-TByte-SSDs.

Daneben hat Dell EMC [1] bei seinen PowerEdge-Servern der 14. Generation für den Einsatz im Bereich Hyper-Converged-Infrastukturen (HCI) den SSD-Support für Scale-out-Deployments, die Initialisierung und Vereinfachung des Data-Storage-Managements, die Festplattenkühlung für eine höhere Zuverlässigkeit sowie die optionalen Benutzerschnittstellen des Systemmanagements von Servern und HCI-Plattformen verbessert.



An Leistung sollen die neuen VxRail-Systeme beispielsweise mit bis zu zwei Mal mehr IOPS (Input/Output Operations per Second) und mehr als zwei Mal schnelleren Antwortzeiten als bei den PowerEdge-Modellen der 13. Generation punkten. Zudem versprechen sie mehr Optionen für zugeschnittene Deployments mit Millionen zusätzlicher Konfigurationen einschließlich erweiterter Prozessoroptionen, neuen SATA-SSDs, zusätzlichen Netzwerk-Connectivity-Optionen und mehr GPU-Erweiterbarkeit.



Zu den HCI-Appliances von Dell EMC gehören die Geräte der VxRail-Familie, die auf VMware vSAN basieren und gemeinsam mit VMware entwickelt wurden, sowie die XC-Serie für Unternehmen, die ihre Hypervisoren frei wählen möchten oder Multi-Hypervisor-Umgebungen einsetzen. Diese HCI-Appliances vereinfachen den gesamten Lebenszyklus durch fortgeschrittene Automatisierung – vom Deployment über das Management und die Skalierung bis hin zur Wartung.



Dell EMC VxRail Appliances auf PowerEdge-Servern der 14. Generation sind ab sofort bestellbar und werden ab 12. Dezember 2017 ausgeliefert. Die Modelle MX640, XC740xd und XC740 der XC-Serie sind ab sofort lieferbar.