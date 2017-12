NAS-System auf Objektspeicher-Basis

Cloudian bringt mit 'HyperFile' eine Speicherlösung auf den Markt, die SMB(CIFS)/NFS-Dateidienste von lokalen Objekt-Speichersystemen bereitstellt. Für die Verwaltung unstrukturierten Daten will der Hersteller damit wesentliche Funktionen wie Snapshot, WORM, unterbrechungsfreies Failover, Scale-out-Performance, POSIX-Compliance und AD-Integration in einem Objektspeicher bereitstellen.

"Cloudian HyperFile" [1] eignet sich laut Hersteller besonders für kapazitätsintensive Dateidatenanwendungen wie Home Directories, Kollaboration von Arbeitsgruppen, Verwaltung medizinischer Bilddaten, technische Dateien oder juristische Dokumente. Die Neuvorstellung steht sowohl als Appliance als auch als Software in den Versionen Basic und Enterprise zur Verfügung. Die Lizenz für HyperFile Basic wird bereits im Lieferumfang von Cloudian HyperStore enthalten sein. Um die Implementierung von HyperFile in bestehende Infrastrukturen zu vereinfachen, enthält HyperFile eine integrierte, richtlinienbasierte Datenmigrationsfunktion, die Dateien von bestehenden NAS-Systemen oder von proprietären Systemen wie EMC Centera an Cloudian überträgt.



Die HyperFile-Appliance wird als Node innerhalb eines Cloudian-Clusters eingesetzt und umfasst Active-Passive-Prozessoren für schnelles Failover, voll redundante Hardware für Hochverfügbarkeit und integriertes Caching für höhere Performance. Die Preise für eine komplette HyperFile-Speicherlösungen einschließlich festplattenbasiertem Speicher und Software beginnen bei rund 0,005 US-Dollar pro GByte/Monat.