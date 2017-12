LANCOM aktualisiert VPN-Client für macOS

LANCOM stellt ab sofort ein Update für seinen Software-VPN-Client für MacBook Pro, iMac und Mac Pro bereit. Die Version 3.0 des 'Advanced VPN Client für macOS' unterstützt das Betriebssystem macOS High Sierra (10.13) und ermöglicht über hochsicheres IPSec-VPN den vollwertigen Fernzugriff auf ein Firmennetz über jede Internet-Verbindung.

Neben der Unterstützung für macOS High Sierra bringt die neuste Version des Clients IKEv2 und IKEv2 Redirect. Damit ist es möglich, den VPN-Tunnel-Endpunkt des "Advanced VPN Client für macOS" [1] automatisch auf ein anderes Gateway umzuleiten. Dies soll für eine effiziente Lastenverteilung in Umgebungen sorgen, in denen mehrere Gateways eingesetzt werden. Außerdem lässt sich der Client FIPS-konform installieren und betreiben.



Weitere Neuerungen sind die Modernisierung der grafischen Oberfläche des Clients sowie ein intelligenter Tunneling-Mechanismus: Dieser schaltet automatisch auf ein alternatives Verbindungsprotokoll um, wenn die Verbindung über Standard-IPSec nicht möglich ist. Damit hat der Anwender auch bei beschränktem Zugang ins Internet die Möglichkeit, sich via VPN mit dem Firmennetzwerk zu verbinden.



Der LANCOM Advanced VPN Client für macOS ist in Deutsch und Englisch ab sofort für 99 Euro erhältlich. Alle Nutzer, die nach dem 08.09.2017 eine Lizenz für den Advanced VPN Client aktiviert haben oder eine noch nicht aktivierte Lizenz besitzen, erhalten das Upgrade auf die neuste Version kostenlos. Eine Upgrade-Version von älteren Versionen ist für 59 Euro erhältlich.