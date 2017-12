Werkzeugkoffer für Windows 10

Seit dem Creators Update verhindert Windows 10 aus Sicherheitsgründen die Ausführung von Flash-Inhalten im neuen Browser Edge. Dies ist im Übrigen auch der Fall, wenn der Player in den Einstellungen eigentlich aktiviert ist. Allerdings wird nicht immer das eigentlich zu erwartende Puzzle-Icon inklusive Warnmeldung zur manuellen und einmaligen Nutzung von Flash eingeblendet. Wer Flash ab und zu nutzt, sollte also zunächst prüfen, ob der Adobe Flash Player in Edge überhaupt aktiviert ist. [ mehr