SuperMUC bekommt Nachfolger

In München wurde heute der Vertrag über die Lieferung des nächsten Höchstleistungsrechners am Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften unterzeichnet. 'SuperMUC-NG' – NG steht für Next Generation – soll dem jetzigen SuperMUC folgen und einer breitgefächerten Wissenschaftscommunity 26,7 PFlop/s Rechenpower bieten.

SuperMUC-NG soll nicht nur eine deutliche Verbesserung der Rechenleistung bringen, sondern auch die Bewältigung der riesigen Datenmengen ermöglichen, die in wachsendem Maße bei Experimenten und Simulationen anfallen. Ziel ist es, den Forscherinnen und Forschern größtmögliche Freiheit beim Einsatz eigener Software- und Visualisierungsumgebungen für die Verarbeitung der vom Supercomputer generierten Daten zu gewähren und diese Ergebnisse mit anderen zu teilen. Zur besseren Integration mit modernen Konzepten zur Verarbeitung und Visualisierung dieser riesigen Datenmengen wird SuperMUC-NG an mitgelieferte Cloud-Komponenten gekoppelt. SuperMUC-NG wird, wie sein Vorgänger, mit warmem Wasser gekühlt.



Der neue Höchstleistungsrechner am Leibniz-Rechenzentrum [1] wird mit insgesamt mehr als 6.400 Lenovo-ThinkSystem-SD 650-DWC-Rechenknoten ausgestattet sein, die auf dem Intel-Xeon-Scalable-Prozessor basieren. Als Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen den Rechenknoten wird Intel Omni-Path-Architektur eingesetzt, wobei die Netzwerk-Topologie einen sogenannten "Fat-Tree" bildet. Die insgesamt mehr als 300.000 Rechenkerne werden eine theoretische Spitzenrechenleistung von 26,7 PFlop/s aufweisen –das sind 26.700.000.000.000.000 Gleitkommaoperationen, also Floating Point Operations, pro Sekunde). Das System wird mit mehr als 700 TByte Hauptspeicher und mehr als 70 PByte Plattenspeicher ausgestattet sein.