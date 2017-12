Baukasten-Storage

Tintri bringt das 'Tintri FlexDrive' heraus. FlexDrive dient der Erweiterung von Tintri All-Flash-Speichern der EC6000-Serie und soll es Benutzern ermöglichen, die Systemkapazität zu erhöhen, indem sie einzelne Laufwerke hinzufügen.

Die EC6000-Serie lässt sich dank FlexDrive einfach um neue Laufwerke erweitern.

Bei herkömmlichen Speicherarchitekturen müssen Benutzer RAID-Gruppen mit mehreren Laufwerken oder Drive-Shelves ergänzen, um das Speichervolumen zu vergrößern. Sie müssen also Kapazitäten in großen Mengen und damit zumeist mehr kaufen als sie brauchen. Dies verursacht sowohl Kosten als auch Platzbedarf und treibt den Verkabelungsaufwand unnötig in die Höhe. Darüber hinaus müssen die Administratoren LUNs und/oder Datenträger für virtuelle Maschinen erstellen, sobald die Speicherkapazität erweitert wurde.



Der Ansatz von Tintri [1] soll mehr Granularität bieten. Da Tintri für den Betrieb auf VM-Ebene ausgelegt ist und herkömmliche Speicherkonstrukte wie RAID-Gruppen und Shelves überflüssig macht, können Kunden ein nur zum Teil bestücktes All-Flash-Array kaufen und die Kapazität nach und nach erweitern, indem sie einzelne Datenträger in ein verfügbares Laufwerksfach einsetzen. Hierfür wird weder zusätzlicher Platz benötigt, noch müssen neue Kabel verlegt werden. Es werden zudem keine Unterbrechungen verursacht, und der gesamte Vorgang dauert nur wenige Minuten.



Tintri möchte es seinen Kunden ferner leicht machen, die in Zukunft benötigte Kapazität zu ermitteln: Tintri Analytics erstellt Prognosen über die erforderlichen Ressourcen für einen Zeitraum von bis zu 18 Monaten. Darüber hinaus hat Tintri einen Erweiterungsplaner in seine Standardbenutzeroberfläche integriert. Damit können sich Benutzer ein Bild davon machen, wie sich weitere Laufwerke auswirken würden. Der Planer verwendet historische Systemlast-Profile, um die Anzahl der zusätzlich benötigten Laufwerke zu berechnen.



Kunden mit einem laufenden Support-Vertrag erhalten die Tintri-FlexDrive-Software für EC6000-Systeme kostenlos im Rahmen der Einführung von Tintri OS 4.4.1 Ende dieses Monats.