Sieben auf einen Streich

Starline baut mit der Produktreihe 'Zealbox Z50' sein Server-Portfolio weiter aus. Bestandteile der insgesamt sieben neuen Modelle umfassenden Serie sind unter anderem die skalierbar einsetzbaren Skylake-Prozessoren und die vielen Schnittstellen des Supermicro-Motherboards.

Der Zealbox-Server "Z50.11-08R2" gehört zu den kleineren Modellen der neuen Serie.

Die variabel bestückbaren Zealbox-Server aus der Z50-Serie [1] eignen sich laut Starline für Virtualisierung, Datenbanken und Hosting oder auch als Hochverfügbarkeits-Storage. Die Hardware-Plattform stützt sich auf Dual-Sockel-Boards mit Skylake-Mikroarchitektur von Intel. Diese Prozessorgeneration soll neben einem deutlich geringeren Strombedarf durch Performance punkten. Im Zusammenspiel mit dem bis zu 2 TByte großen Arbeitsspeicher, der sich in die 16 Speicherbänke des Supermicro-Motherboards einsetzen lässt, sieht der Hersteller damit so schnell keine Leistungsengpässe mehr aufkommen.



Einen weiteren Performance-Gewinn sollen vier optional wählbare NVMe-SSDs bringen– verfügbar bei den Modellvarianten "Z50.13-24R2" und "Z50.17-36R4". Für extrem rechenintensive Anwendungen empfehlen sich die Modelle "Z50.15-16R3", "Z50.16-24R4" und "Z50.18-08T". Hier lassen sich sogar aktiv gekühlte GPU-Karten verwenden. Für die Datenanbindung ans Netzwerk. stehen sechs PCIe-Slots bereit, in die sich verschiedene Interface-Karten stecken lassen. Von Haus aus stehen bereits in jedem Modell zwei 10-GbE-Ports zur Verfügung.



In die Tower-Version "Z50.18-08T", die auch liegend ins Rack geschraubt werden kann, lassen sich für Backupanwendungen RDX-Wechselplatten und LTO-Bandlaufwerke einbauen. Bei der Auswahl des Gehäuses kann der Administrator die passende Variante wählen: Es gibt die schnellen Server mit zwei bis vier Höheneinheiten beziehungsweise mit 8 bis 36 SFF/LFF-Laufwerksschächten. Um reine Produktivdaten vom arbeitenden Betriebssystem zu trennen, sind in die Chassis einiger Modelle rückseitig zwei zusätzliche SFF-Slots verbaut. Diese beiden Schächte lassen sich alternativ fürs Caching verwenden.