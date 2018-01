Noch lange nicht ausgenadelt

OKI hat seinen 9-Nadeldrucker 'ML280' neu aufgelegt. Die wichtigste Erweiterung erfuhr der nun mit dem Zusatz 'eco' versehene Drucker bezüglich seiner Umweltverträglichkeit: Die genutzte System-on-Chip-Technologie reduziert den Stromverbrauch laut Hersteller auf 2,4 Watt im Energiesparmodus.

Der Matrix-Drucker "ML280eco" kommt laut OKI auch mit größeren Temperaturschwankungen gut zurecht.

Auch die laufenden Betriebskosten des "ML280eco" sowie den laufenden Energieverbrauch will der Hersteller auf ein Minimum begrenzt sowie CO2-Emissionen reduziert haben. Weiterhin haben die OKI-Entwickler wichtige Bauteile und Schnittstellen optimiert. So benötigt das Redesign der Hauptplatine beispielsweise weniger Teile und soll damit die Verlässlichkeit des Druckers erhöhen. Aufgrund des kompakten Designs eignet sich der ML280eco laut OKI ideal für Point-of-Sale-Anwendungen unter dem Ladentisch und für den Einsatz an Arbeitsplätzen mit geringer Stellfläche. Als Einsatzgebiete des Nadeldruckers [1] käme das Bedrucken von Endlospapier und Einzelblättern samt Durchschlägen im Einzelhandel oder der Fertigung in Frage.