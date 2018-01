Cloud-Speicher für IT-Security-Daten

Palo Alto Networks startet einen Cloud-basierten Logging-Service in Europa. Der Dienst soll es Unternehmen ermöglichen, große Mengen ihrer eigenen Daten von der Sicherheitsplattform von Palo Alto Networks sammeln zu lassen. Dadurch würden umfangreiche Log-Sammlungen kostengünstig nutzbar.

Cybersicherheitsprodukte generieren große Mengen wertvoller Daten in Form von Protokollen, mit denen komplexen Bedrohungen entgegengewirkt werden kann. Unternehmen benötigen heute die Möglichkeit, so viele Protokolldaten wie möglich zu speichern, zu verarbeiten und zu analysieren, um umfassende Transparenz über ihre Infrastruktur zu erhalten und ihre Daten in umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln. Die herkömmliche, hardwarebasierte Protokollerfassung ist jedoch mit Verwaltungsaufwand und Skalierungseinschränkungen behaftet, was nützliche Daten unhandlich oder nicht verfügbar macht.



Mit dem Palo Alto Networks Logging-Service [1] sollen Unternehmen nicht mehr auf die Hardwarekapazität beschränkt sein, um die Anforderungen zu erfüllen. Der Logging-Service biete hierfür eine zentralisierte und skalierbare Protokollierungsinfrastruktur ohne operativen Aufwand, sodass Kunden Protokolldaten ohne lokale Rechen- und Speicherbeschränkungen erfassen könnten. Der cloudbasierte Dienst erleichtere so die Operationalisierung umfangreicher Protokollsammlungen.



Darüber hinaus soll das bevorstehende Palo Alto Networks Application Framework die Kunden in die Lage versetzen, fortschrittliche Analysen für ihre eigenen Protokolldaten zu nutzen. Ebenso könnten sie eine Vielzahl von cloudbasierten Sicherheitsanwendungen nutzen, die von Palo Alto Networks, Drittentwicklern und Kunden selbst entwickelt wurden. Alle Daten, die an den Logging-Service in Europa gesendet werden, weüden in einem Rechenzentrum innerhalb der EU gespeichert.