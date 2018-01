TeamViewer goes IoT

TeamViewer bringt TeamViewer IoT auf den Markt. Die Software kombiniert die Fernzugriffs- und Fernsteuerungsfunktionen von TeamViewer mit Monitoring-Funktionen. TeamViewer IoT unterstützt Raspbian, kann aber laut Hersteller problemlos auf andere Linux-Distributionen portiert werden. An der Unterstützung weiterer IoT-Plattformen würde bereits gearbeitet.

TeamViewer IoT [1] soll die Möglichkeit zum Zugriff und zur Fernsteuerung von IoT-Geräten bieten. Mit einem TeamViewer-Account können Anwender das webbasierte Dashboard von TeamViewer IoT einrichten und die Software auf einem Raspberry Pi installieren. Darüber hinaus bietet TeamViewer ein SDK und eine MQTT API (Message Queue Telemetry Transport).



Benutzer können so die von ihnen benötigten Daten sammeln und in ihr Dashboard einlesen. Dieses Dashboard ist dabei äußerst flexibel und bietet die Möglichkeit, Widgets an die individuellen Bedürfnisse anzupassen. Darüber hinaus kann man TeamViewer IoT so einrichten, dass bei Überschreiten eines kritischen Schwellenwertes eine Warnung ausgelöst wird. Zusätzlich kann der Benutzer die TeamViewer IoT-Daten bei Bedarf mittels einer Cloud REST API (Representational State Transfer) in ein anderes System übertragen.