Gib mir fünf!

Webhoster und Datacenter-Betreiber Hetzner Online erweitert sein Produktportfolio um insgesamt fünf neue Cloud-Server. Punkten sollen die Neuvorstellungen vor allem durch ihr Preis-Leistungs-Verhältnis sowie durch die intuitive Bedienbarkeit der Cloud-Infrastruktur in der Administrationsoberfläche 'Cloud Console'.

Hetzner Online hostet seine Cloud-Produkte [1] in den eigenen ISO 27001-zertifizierten Datacentern in Deutschland und erfüllt somit die deutschen Datenschutzbestimmungen. Das Einsteigermodell "CX11" ist für knapp 3 Euro monatlich erhältlich und bietet eine CPU, 2 GByte RAM, 20 GByte SSD-Speicherplatz und 20 TByte Inklusiv-Traffic. Jedes weitere TByte wird mit nur 1,19 Euro verrechnet. Das stärkste Modell "CX51" verfügt über acht CPU-Kerne, 32 GByte RAM, eine 240-GByte-SSD und ist zum Preis von 35,58 Euro pro Monat erhältlich. Eine Mindestvertragslaufzeit besteht nicht. Wird der Cloud-Server weniger genutzt, gilt der niedrigere stundengenaue Wert.



Über die Administrationsoberfläche lassen sich laut Hetzner Online neue Serverinstanzen in weniger als zehn Sekunden bereitstellen. Mit den kostenlosen Teamfunktionen lässt sich die Cloud-Infrastruktur auch für größere Projekte verwalten. Das System verfügt außerdem über kostenpflichtige Features wie Backups, Snapshots und Floating-IPs. Grafische Live-Auswertungen zu CPU, Disks und Netzwerk runden die Leistungen innerhalb der Cloud Console ab. Für die automatische Verwaltung der Cloud-Infrastruktur stehen sämtliche Funktionen auch über eine REST-API sowie ein CLI-Tool zur Verfügung.