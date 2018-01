PDF-Scan in die Wolke

Die mobilen Apps für den Online-Speicher 'HiDrive' von STRATO beinhalten ab sofort eine Scan-Funktion. Mit dieser fotografieren Nutzer Dokumente per Smartphone und laden sie direkt als PDF-Datei in den Cloudspeicher. Dabei sorgt eine automatische OCR-Texterkennung dafür, dass aus einem Smartphone-Foto ein markierbares PDF-Dokument wird.

Um Papierdokumente zu digitalisieren und zu archivieren, können Nutzer des Online-Speichers "STRATO HiDrive" [1] ab sofort auf ihr Smartphone oder Tablet zurückgreifen. Die Scan-Funktion in der HiDrive-App findet per Kamera automatisch Dokumente und schlägt den optimalen Ausschnitt vor. Nach dem Scan kann der Nutzer diesen zuschneiden, drehen, die Farben optimieren oder in ein mehrseitiges Dokument umwandeln. Das Ergebnis speichert die App als PDF-Dokument mit markierbarem Text direkt in HiDrive. Zum Einsatz kommt dabei die Software Scanbot. Für Nutzer der HiDrive Apps ist das Feature ohne Zusatzkosten mit dem aktuellen Update automatisch verfügbar.