Fujitsu mit neu aufgelegten Speichersystemen

Fujitsu hat mit den Produktreihen 'ETERNUS AF S2' und 'ETERNUS DX S4' sein Storage-Portfolio generalüberholt. Während es sich bei der AF-Serie um All-Flash-Speicher handelt, sind die DX-Arrays als Midrange-Hybridsysteme konzipiert. Beiden bescheinigt der Hersteller mehr Leistung als der Vorgängergeneration.

Die neue "ETERNUS DX500 S4" mit Disk-Enlosure-Aufsatz fasst als Hybridsystem sowohl SSDs als auch HDDs.

Mit größeren Caches und leistungsstärkeren Prozessoren, der 32 GByte-FC-Technologie sowie optimierten Algorithmen für Multicore- und Multithread-Prozessoren sollen sowohl "ETERNUS AF250 S2" [1] als auch "AF650 S2" [2] noch mehr All-Flash-Leistung bringen. Nach den SPC-Benchmark-Ergebnissen vom 19. Januar 2018 bringt es die Lösung auf ein Kosten-Nutzenverhältnis von 27 US-Cent pro SPC-1-IOPS. Das Midrange-Modell AF650 bringt eine Rohdaten-Kapazität von fast 3 PByte pro System in einem halben Rechenzentrums-Rack unter. Die AF250 hingegen ist laut Hersteller die optimale All-Flash-Lösung vor allem für kleine und mittlere Unternehmen: Hier beziffert Fujitsu das Kosten-Nutzenverhältnis auf 10 US-Cent pro SPC-1-IOPS.



Für Unternehmen, die möglichst viele unstrukturierte und strukturierte Daten in einem einzigen Speichersystem konsolidieren und das sowohl SSDs als auch Festplatten aufnehmen kann, hat Fujitsu die Modelle "ETERNUS DX500 S4" [3] und "DX600 S4" entwickelt. Der hybride Storage wurde vom Hersteller völlig neu konzipiert und damit über ein Drittel mehr Leistung im Bereich SSD verfügen. Automatisierungsfunktionen übernehmen das Management der verschiedenen Speicherstufen, indem sie Bandbreite und Storage-Kapazität jeweils auf Basis der erforderlichen Antwortzeit per Datenvolumen zuweisen. Alle ETERNUS DX und AF-Storage-Systeme unterstützen flexible Deduplikationsoptionen sowie Datenkomprimierung.