WLAN-Abdeckung gekonnt vorhersagen

Vom taiwanesischen Hersteller EnGenius kommt mit dem 'ezWiFi Planner' eine webbasierte Software zur WLAN-Planung auf den Markt. Punkten will das Werkzeug mit visuellem Heatmapping, Autoplacement von Access Points und der Erstellung von individuellen Reporten zur Signalstärke.

Der Import von Grundrissen und das Berücksichtigen verschiedener Wandmaterialien gehört zu den Merkmalen von "ezWiFi Planner".

Der "EnGenius ezWiFi Planner" [1] ermöglicht Unternehmen eine exakte Abbildung davon, wo Access Points und Router optimal platziert werden müssen, um die bestmögliche Signalstärke zu erreichen. IT-Verantwortliche erhalten zudem einen Überblick darüber, wie viele Geräte überhaupt für eine vollständige Abdeckung nötig sind. Der WDS-Link kann mittels Wireless Distribution System die Entfernung berechnen und die Signalstärke zwischen den Anschlusspunkten vorhersagen. Dazu lassen sich Grundrisse von Büros oder ganzen Etagen per Mausklick in die Software importieren.



Algorithmen berechnen dann das WiFi-Layout, das die stärkste Abdeckung mit den wenigsten Zugangspunkten bietet. ezWiFi Planner erlaubt vielfältige Möglichkeiten zur Visualisierung der Netzwerkplanung und unterstützt mehrfarbige Heatmaps. Die Materialbeschaffenheit bestimmter Wände lässt sich per Dropdown-Menü anpassen, um das WLAN-Signal zu verstärken. Die Heatmaps reagieren in Echtzeit und zeigen laut Hersteller eine genaue Darstellung der WLAN-Abdeckung an, indem sie die unterschiedlichen Wandmaterialien berücksichtigen. Interessierte Unternehmen können sich als EnGenius Partner registrieren und den ezWiFi Planner kostenfrei n nutzen.