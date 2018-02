Neues beim Cloud-Speicher von Exoscale

Der Schweizer Cloud-Anbieter Exoscale hat seinen Cloud-Speicher um zwei weitere Features ergänzt. So haben Nutzer ab sofort Zugriff auf eine neue Objekt-Speicherplattform. Ab Februar können Anwender dann zusätzlich noch auf die neue Funktion 'Multiple Private Network' zur Unterstützung von Virtual Private Clouds zurückgreifen.

Die neue Objekt-Speicherplattform [1] von Exoscale ist seit Januar verfügbar und unter dem API-Endpunkt "sos-ch-dk-2.exo.io" erreichbar. Sie ist mit der nur noch bis zum 31. März verfügbaren Vorgängerversion abwärtskompatibel. Neben einer verbesserten API-Anbindung und einem erweiterten Leistungsspektrum bietet sie auch Unterstützung für AWS Signature Version 4 – dem Prozess zum Hinzufügen von Authentifizierungsinformationen. Dies soll eine optimierte Integration von SDKs und Tools wie S3cmd, Boto, Rclone oder NextCloud ermöglichen. Zur Migration auf die neue Version bietet Exoscale seinen Kunden in einem Blog-Betrag [2] Detailinformationen.



Mit der neuen Funktion "Multiple Private Network" unterstützt will Exoscale Unternehmen bei ihrer Arbeit mit Virtual-Private-Cloud-Umgebungen unterstützen. So lassen sich bis zu acht private Netzwerke pro Anwender integrieren und nutzen. Das neue Feature steht ab Februar im Webportal von Exoscale bereit.