Mobiles Drucken

ThinPrint bringt sein neues Produkt 'ThinPrint Mobile Print' auf den Markt. Mit der Software können Unternehmen iOS- und Android-Geräte in ihre bestehende Druckinfrastruktur einbinden und Mitarbeiter alle vorhandenen Netzwerkdrucker nutzen. Nutzerberechtigungen werden automatisch aus dem Active Directory oder dem Druckserver übernommen und können bei Bedarf für den mobilen Einsatz erweitert oder eingeschränkt werden.

ThinPrint möchte das Drucken von mobilen Endgeräten im Unternehmen vereinfachen.

Bei der Entwicklung seiner mobilen Drucklösung kooperierte ThinPrint [1] mit MDM- und FilesharingAnbietern. ThinPrint Mobile Print integriert sich somit in EMM/MDM-Lösungen. Daten werden verschlüsselt übertragen und Druckaufträge hinter der Firewall erzeugt. Für zusätzliche Sicherheit kann auf Wunsch eine in der Lizenz enthaltene Pull-Printing-Funktion aktiviert werden. Sie ermöglicht es, den Ausdruck erst dann zu starten, wenn sich der Mitarbeiter am Ausgabegerät authentifiziert. Ausdrucke sind so vor unbefugtem Zugriff geschützt. Spontanes WLANDrucken unterwegs ist ebenfalls möglich. ThinPrint Mobile Print kostet 4 Euro pro Nutzer pro Monat.