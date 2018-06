Ceph-in-a-Box

Die von Ambedded angebotene Ceph-Appliance "Mars 400", die multiple Microserver-Nodes in einem 1HE-Gehäuse vereint, ist nunmehr in Deuschtland über den Distributor Starline in der 64-Bit-Variante erhältlich. In der Appliance bildet jeder Knoten eine eigenständige Einheit, die mit jedem anderen Microserver im Gehäuse direkt kommuniziert. Diese Arbeitsteilung kommt der Skalierbarkeit, der Auslastung als auch der Ausfallsicherheit zu Gute.

Die Leistungsfähigkeit der Mars 400 [1] basiert auf drei Hauptbestandteilen: Der Storage-Lösung Ceph, deen acht extrem sparsamen ARM-Servern und schließlich der dazu passenden Benutzeroberfläche namens "Unified Virtual Storage Manager".



Für die Datenschutzmechanismen die Entwickler den einzelnen Microservern unterschiedliche Rollen zugedacht, von denen zwei besonders wichtig sind: OSD und MON. Der OSD (Object Storage Daemon) ist für die Speicherung der Objekte auf dem lokalen Datenspeicher zuständig und regelt die Zugriffe. Die andere wichtige Funktion ist die des Monitors (Monitor Storage Daemon). Er erstellt ein Cluster Map und verwaltet Status- und Konfigurationsinformationen. In einer Mars 400 arbeiten üblicherweise sieben OSD und ein Monitor Hand in Hand. Schaltet der Administrator drei Mars-400-Appliances also mit drei Monitor- und 21 OSD-Nodes zusammen, wird der Cluster höchst ausfallsicher. Wird der Ausfall eines OSD oder einer daran angedockten Festplatte registriert, aktiviert das System automatisch seine Selbstheilungskräfte. Im Gegensatz zu einem RAID-System verteilt eine Ceph-Appliance ohne Nutzereingriff die Datenfragmente des ausgefallenen Laufwerks auf die verbleibenden Festplatten. Weiterer Vorteil: Der Rebuild der Daten erfolgt schnell im Hintergrund und ohne Performance-Einbußen des Gesamtsystems.



Selbstverständlich muss der Ceph-Nutzer nicht auf klassische Software-Funktionen verzichten. Mars-400-Server beherrschen Virtualisierung und Thin Provisioning, um Kapazitäten effizient nutzen zu können. Zudem lassen sich SSDs über Cache-Tiering in einen HDD-Pool integrieren. Asynchrone Off-Site-Sicherung sorgt für weitere Sicherheit des Datenbestandes. Wie gehabt können zu jedem beliebigen Zeitpunkt Snapshots angelegt werden. So lassen sich virtuelle Laufwerke auf einen vorherigen Zeitpunkt zurücksetzen